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मोबाइल में राहुल गांधी ने क्या दिखाया? मुस्कुराई प्रियंका गांधी

Fri, 02 Oct 2026 03:36 PM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Fri, 02 Oct 2026 03:36 PM IST
What did Rahul Gandhi show on his mobile? Priyanka Gandhi smiled.
मोबाइल में राहुल गांधी ने क्या दिखाया? मुस्कुराई प्रियंका गांधी 
 
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