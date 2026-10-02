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ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता की हत्या: पुलिस ने शूटर और साथी को रायगढ़ से दबोचा, बाकी आरोपियों की तलाश तेज

Fri, 02 Oct 2026 03:57 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 02 Oct 2026 03:57 PM IST
सार

ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में पुलिस ने कथित शूटर निखिल यादव और उसके साथी नितेश पवार को रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। इससे जांच को अहम सुराग मिले हैं। पहले भी एक आरोपी पकड़ा जा चुका है। लेकिन हत्या की पूरी साजिश क्या थी? फरार आरोपी कौन हैं? हथियार कहां से आए और हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Thane Shiv Sena UBT Leader Murder Police Arrest Shooter Accomplice in Raigad Search for Other Accused start
मुंबई पुलिस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह कार्रवाई करते हुए कथित शूटर निखिल यादव और उसके साथी नितेश पवार को रायगढ़ जिले के पेन के पास से गिरफ्तार किया। दोनों पर पूर्णेकर की हत्या में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, दोनों को लगातार तकनीकी निगरानी और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

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पुलिस ने निखिल यादव और नितेश पवार को कैसे पकड़ा?
पुलिस के अनुसार, पूर्णेकर की हत्या के बाद जांच टीम आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी थी। तकनीकी निगरानी के जरिए निखिल यादव और नितेश पवार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान दोनों के रायगढ़ की तरफ होने की जानकारी मिली। इसके बाद सुबह पुलिस ने पेन के पास कार्रवाई कर दोनों को पकड़ लिया। जांच में निखिल को कथित शूटर बताया जा रहा है, जबकि नितेश पवार की भूमिका भी हत्या की वारदात में सामने आई है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है।
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प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के बाद क्या हुआ था?
प्रदीप पूर्णेकर की मंगलवार रात ठाणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पूर्णेकर का शव कपुर्बावड़ी पुलिस थाने के बाहर लाया गया था। इस दौरान शिवसेना (यूबीटी) के सैकड़ों कार्यकर्ता, परिवार के लोग और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदित्य ठाकरे तथा संजय राउत भी वहां पहुंचे थे। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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मामले में अब तक कितने आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं?
पुलिस की कार्रवाई में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले प्रदीप पूर्णेकर के पूर्व सहयोगी पप्या शिंदे को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद निखिल यादव और नितेश पवार को रायगढ़ से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली और एक अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने रायगढ़, ठाणे और आसपास के जिलों में तलाश तेज कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए पुलिस वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने और अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

हत्या के पीछे की वजह और हथियारों को लेकर क्या जांच हो रही है?
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की असली वजह क्या थी और वारदात की योजना किसने बनाई थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान हत्या की तैयारी, भूमिका और कथित साजिश से जुड़े सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करने की भी कोशिश कर रही है। इस बीच, प्रदीप पूर्णेकर के बेटे राम पूर्णेकर ने पुलिस को दिए बयान में ठाणे की पूर्व महापौर और शिवसेना नेता मीनाक्षी शिंदे तथा उनके पति राजेंद्र शिंदे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह आरोप जांच का हिस्सा है और पुलिस की जांच में ही इसकी पुष्टि या खंडन होना बाकी है।


अब फरार आरोपियों तक कैसे पहुंचेगी पुलिस?
दो प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में तेजी आने की उम्मीद है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेगी कि हत्या की योजना कब और कैसे बनाई गई, वारदात में कौन-कौन शामिल था और इस्तेमाल किए गए हथियार कहां से आए। इसके साथ ही फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। मामले में आगे की जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों से हत्या के पीछे की पूरी कड़ी स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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