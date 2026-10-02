ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता की हत्या: पुलिस ने शूटर और साथी को रायगढ़ से दबोचा, बाकी आरोपियों की तलाश तेज

ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह कार्रवाई करते हुए कथित शूटर निखिल यादव और उसके साथी नितेश पवार को रायगढ़ जिले के पेन के पास से गिरफ्तार किया। दोनों पर पूर्णेकर की हत्या में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, दोनों को लगातार तकनीकी निगरानी और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

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पुलिस के अनुसार, पूर्णेकर की हत्या के बाद जांच टीम आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी थी। तकनीकी निगरानी के जरिए निखिल यादव और नितेश पवार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान दोनों के रायगढ़ की तरफ होने की जानकारी मिली। इसके बाद सुबह पुलिस ने पेन के पास कार्रवाई कर दोनों को पकड़ लिया। जांच में निखिल को कथित शूटर बताया जा रहा है, जबकि नितेश पवार की भूमिका भी हत्या की वारदात में सामने आई है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है।प्रदीप पूर्णेकर की मंगलवार रात ठाणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पूर्णेकर का शव कपुर्बावड़ी पुलिस थाने के बाहर लाया गया था। इस दौरान शिवसेना (यूबीटी) के सैकड़ों कार्यकर्ता, परिवार के लोग और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदित्य ठाकरे तथा संजय राउत भी वहां पहुंचे थे। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।पुलिस की कार्रवाई में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले प्रदीप पूर्णेकर के पूर्व सहयोगी पप्या शिंदे को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद निखिल यादव और नितेश पवार को रायगढ़ से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली और एक अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने रायगढ़, ठाणे और आसपास के जिलों में तलाश तेज कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए पुलिस वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने और अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की असली वजह क्या थी और वारदात की योजना किसने बनाई थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान हत्या की तैयारी, भूमिका और कथित साजिश से जुड़े सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करने की भी कोशिश कर रही है। इस बीच, प्रदीप पूर्णेकर के बेटे राम पूर्णेकर ने पुलिस को दिए बयान में ठाणे की पूर्व महापौर और शिवसेना नेता मीनाक्षी शिंदे तथा उनके पति राजेंद्र शिंदे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह आरोप जांच का हिस्सा है और पुलिस की जांच में ही इसकी पुष्टि या खंडन होना बाकी है।दो प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में तेजी आने की उम्मीद है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेगी कि हत्या की योजना कब और कैसे बनाई गई, वारदात में कौन-कौन शामिल था और इस्तेमाल किए गए हथियार कहां से आए। इसके साथ ही फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। मामले में आगे की जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों से हत्या के पीछे की पूरी कड़ी स्पष्ट होने की उम्मीद है।