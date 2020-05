श्रमिकों को लेकर गरमाई राजनीति, पीयूष गोयल, संजय राउत और योगी आदित्यनाथ में हुई बयानबाजी

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र सरकार से ट्रेनों को चलवाने की अनुमति मांगी, साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे से श्रमिकों की लिस्ट मांगी। रेल मंत्री ने सीएम उद्धव से रात के दो बजे तक सोशल मीडिया के जरिए ट्रेनों को लेकर सवाल किए और श्रमिकों की जानकारी मांगी।



गोयल ने कहा, 'उद्धव जी, आशा है आप स्वस्थ है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छा। कल हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार है। अपने बताया की आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। इसलिए आपसे अनुरोध है: सभी निर्धारित जानकारी जैसे, कहाँ से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफ़िकेट और कहाँ ट्रेन जानी है, यह सब सूचना अगले एक घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुँचाने की कृपा करे, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सके।



इसके बाद पीयूष गोयल ने रात के दो बजे तक कई ट्ववीट किए और जानकारियां मांगी और कहा कि इस वक्त तक मुझे 125 ट्रेनों की जगह 46 ट्रेनें चलाने की लिस्ट ही मिले जिसमें पांच ट्रेनें पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए है जिसे अभी नहीं चलाया जा सकता है।

Where is the list for 125 trains from Maharashtra? As of 2am, received list of only 46 trains of which 5 are to West Bengal and Odisha which cannot operate due to cyclone Amphan.



We are notifying only 41 trains for today despite being prepared for 125 !!!