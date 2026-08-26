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Kriti Sanon Rakhi Ad: Rahul Gandhi comes out in support of Kriti Sanon; what did he say about the outfit?
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Kriti Sanon Rakhi Ad: कृति सेनन के पक्ष में उतरे राहुल गांधी, कपडों पर क्या बोले?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: लोकेंद्र त्यागी Updated Wed, 26 Aug 2026 12:36 PM IST
रक्षाबंधन के एक ज्वेलरी विज्ञापन में कृति सेनन के पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हुआ। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी उनके पहनावे पर सवाल उठाए। इसके जवाब में कृति ने कहा कि संस्कृति और परंपरा कपड़ों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ी होती है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृति का समर्थन करते हुए महिलाओं की पसंद और आजादी का सम्मान करने की बात कही और ‘Smash The Patriarchy’ हैशटैग का इस्तेमाल किया। राहुल के समर्थन के बाद यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है।
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