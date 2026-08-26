Kriti Sanon Rakhi Ad: कृति सेनन के पक्ष में उतरे राहुल गांधी, कपडों पर क्या बोले?

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रक्षाबंधन के एक ज्वेलरी विज्ञापन में कृति सेनन के पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हुआ। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी उनके पहनावे पर सवाल उठाए। इसके जवाब में कृति ने कहा कि संस्कृति और परंपरा कपड़ों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ी होती है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृति का समर्थन करते हुए महिलाओं की पसंद और आजादी का सम्मान करने की बात कही और ‘Smash The Patriarchy’ हैशटैग का इस्तेमाल किया। राहुल के समर्थन के बाद यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है।

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