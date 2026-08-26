ऑपरेशन सिंदूर: ‘शूट करो’ और 314 किमी दूर ढेर हुआ टारगेट: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने सुनाया रोमांचक किस्सा

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने एक इंटरव्यू में पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना की तैयारियों और सैन्य अभियानों से जुड़ी कई बातें बताईं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना को लक्ष्य और साधन तय होने के बाद अभियान की योजना बनाने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता दी गई थी। मिश्रा ने एस-400 द्वारा 314 किलोमीटर दूर लक्ष्य को मार गिराने, पाकिस्तान की ओर से एस-400 की स्थिति का पता लगाने के लिए जासूसों और स्लीपर सेल के इस्तेमाल तथा महिला पायलटों के कई अभियानों में शामिल होने का दावा किया। हाफिज सईद की मौजूदगी से जुड़े सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया। वहीं, किराना हिल्स को लेकर उन्होंने साफ कहा कि भारतीय हथियार कभी गलती से नहीं दागे गए, बल्कि जहां भी गए, उन्हें निशाना बनाकर ही दागा गया।

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