कर्नाटक की भूतनाल झील बनी मौत का ठिकाना: छह शव मिलने से मचा हड़कंप, चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल

कर्नाटक के विजयपुरा में भूतनाल झील से छह लोगों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों में चार महिलाएं और दो लड़के शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि वे झील देखने के दौरान फिसलकर पानी में गिर गए होंगे, हालांकि आत्महत्या और दुर्घटनावश डूबने समेत अन्य संभावनाओं की भी जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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पुलिस ने बताया कि शुरुआती तौर पर आशंका है कि झील देखने आए लोग फिसलकर पानी में गिर गए होंगे। पुलिस के अनुसार, 'ऐसा संदेह है कि झील देखने के लिए आते समय वे फिसलकर पानी में गिर गए होंगे।' मामले की जानकारी मिलते ही उप पुलिस अधीक्षक नागराज, आदर्श नगर थाने के पुलिस उपनिरीक्षक सीताराम और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए छह शवों की पहचान तत्काल नहीं हो सकी। पुलिस मृतकों की पहचान करने के साथ-साथ यह पता लगाने में जुटी है कि वे झील तक कैसे पहुंचे।पुलिस ने कहा कि वह मामले की कई संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। इनमें आत्महत्या और दुर्घटनावश डूबने की आशंका भी शामिल है। जांच के दौरान पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या हाल में किसी परिवार ने एक साथ कई लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसी शिकायतों से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है।ये भी पढ़ें:पुलिस के मुताबिक, शवों के पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह और उससे जुड़ी परिस्थितियां अधिक स्पष्ट हो सकेंगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।