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Nepal Flood Video: कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहे, तिब्बत से आई बाढ़ ने मचाई तबाही

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 26 Aug 2026 02:05 PM IST
Nepal flash flood washes away villages and project sites near Tibet border
नेपाल में भयानक बाढ़ आ गई। जिसके बाद सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी है। तस्वीरों में बाढ़ की भयावहता दिख रही है कहा जा रहा है कि इस बाढ़ में एक हजार लोग लापता हो गए हैं।
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