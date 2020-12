पीएमसी बैंक घोटाला : ईडी का राउत की पत्नी को नया समन, 5 जनवरी को पेश होने का निर्देश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाला मामले ताजा समन भेज कर 5 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि ईडी ने वर्षा राउत को पहले भी समन भेजकर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन तब वर्षा ने एजेंसी से 5 जनवरी तक का समय मांगा था।

Enforcement Directorate issues fresh summon to Varsha Raut wife of Shiv Sena MP Sanjay Raut to appear before it on 5th January in connection with PMC Bank scam case: ED official