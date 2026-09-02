पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा शुरू करेगी जनसंपर्क अभियान: काशी-वडनगर से निकलेंगी यात्रा; क्या है पूरा प्लान?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बहाने भाजपा ने जनसंपर्क यात्राओं और एक महीने के सेवा संकल्प अभियान के तहत पूरे देश को मथने, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और लोगों से सीधा संवाद करने की व्यापक तैयारी की है।