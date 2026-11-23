प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुपर्व के अवसर पर मंगलवार को दिल्ली स्थित लोकनिवास पहुंचे। यहां आयोजित विशेष शबद कीर्तन में उन्होंने हिस्सा लिया और गुरुवाणी का श्रवण किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे। लोकनिवास परिसर में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को समर्पित इस आयोजन के दौरान भक्तिमय माहौल देखने को मिला। पीएम मोदी का लोकनिवास पहुंचना भी खास रहा, क्योंकि वह पहली बार दिल्ली के उपराज्यपाल आवास पहुंचे थे।

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उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की ओर से गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोकनिवास में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने गुरुवाणी सुनी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू समेत कई विशिष्ट अतिथि भी पहुंचे। आयोजन को सिख परंपरा और गुरबाणी को समर्पित रखा गया। शबद कीर्तन के जरिए गुरु नानक देव की शिक्षाओं और उनके संदेश को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण बना रहा। प्रधानमंत्री कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करने वाले थे।गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका प्रकाश पर्व उनके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन, अरदास और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शबद कीर्तन में गुरु नानक देव की वाणी और शिक्षाओं का गायन किया जाता है। इस आयोजन के जरिए उनके समानता, सेवा, प्रेम और मानवता के संदेश को याद किया जाता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी ने गुरुपर्व के आयोजन को खास बना दिया। लोकनिवास में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी भी चर्चा का विषय रही।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने 25 सितंबर को दिल्ली के दीनदयाल पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसमें पीएम मोदी युवाओं के बीच पहुंचे थे और भजन क्लबिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने खंजरी बजाई और भजनों के साथ गुनगुनाते भी नजर आए थे। अब गुरुपर्व के अवसर पर लोकनिवास में शबद कीर्तन में उनकी भागीदारी देखने को मिली। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की मौजूदगी भी रही।