संसद विशेष कार्यक्रम का आयोजन: महात्मा गांधी- शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि, स्कूली बच्चे भी हुए शामिल
एएनआई, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 02 Oct 2026 01:13 PM IST
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संसद के ऐतिहासिक संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसद और मंत्रियों ने देश के महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।
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