साझेदारी: पीएम मोदी ने प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से की मुलाकात, स्वास्थ्य से महिला सशक्तीकरण तक बढ़ेगा सहयोग

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क (एकेडीएन) के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। बातचीत में स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने प्रिंस रहीम के पिता और दिवंगत आगा खान चतुर्थ को भी याद किया और विकास के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।