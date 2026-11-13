कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी: सीएम शिवकुमार ने किया स्वागत; प्रशांति कुटीराम के स्वर्ण जयंती समारोह में लिया भाग

LIVE: PM Modi Participates in Golden Jubilee Celebrations of Prashanti Kutiram | Bengaluru | Speech SOURCE: DD #pmmodi #bengaluru #dkshivakumar #karnataka #Prashantikutiram #narendramodi #live https://t.co/tsgwIb6hov विज्ञापन November 13, 2026

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Karnataka CM DK Shivakumar receives and welcomes PM Modi at HAL Airport, Bengaluru Governor Dr Sudha Yadav also present. The PM will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over Rs 15,600 crore in Bengaluru. He will also flag off and undertake a metro ride from Tavarekere to IIM Bangalore metro station. (Source: CMO) — ANI (@ANI) November 13, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगलूरू पहुंचने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एचएएल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल डॉ. सुधा यादव भी मौजूद रहीं। अपने कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, वह तवारेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और खुद भी मेट्रो में सफर करेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्नाटक दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इनमें पिंक लाइन मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के साथ-साथ 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पुनर्विकसित किए गए चार रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी शामिल है। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नई मेट्रो लाइन पर सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और तवारेकेरे से आईआईएम (आईआईएम) बंगलूरू मेट्रो स्टेशन तक सफर करेंगे। इसके अलावा, वे बंगलूरू में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। साथ ही, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एस-व्यासा यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रशांति कुटीरम' के स्वर्ण जयंती समारोह और आरएसएस के पूर्व महासचिव एच.वी. शेषाद्रि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव और आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद रहें।इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एचवी शेषाद्रि के योगदान को याद करते हुए कहा कि संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक के रूप में उन्होंने पूर्णकालिक कार्यकर्ता की विभिन्न जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। संघ में उन्होंने सरकार्यवाह जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को संभाला और लगातार 13 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए राष्ट्रसेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। होसबाले ने बताया कि शेषाद्रि ने विभिन्न कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन, व्यक्तिगत प्रोत्साहन और कठिन समय में सांत्वना देने के उद्देश्य से 10,000 से अधिक पत्र लिखे। उनके ये पत्र कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संबंध, संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मार्गदर्शक के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाते हैं।कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंच पर मौजूद लोगों ने जनसभा को संबोधित किया और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार किया जा रहा है।