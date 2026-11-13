सबरीमाला घी घोटाला: तमिलनाडु के दो थोक व्यापारी गिरफ्तार, मंदिर के लिए भेजा गया 11 हजार लीटर घी बाजार में बेचा

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अधिकारियों के मुताबिक, उनकी गिरफ्तारी गुरुवार शाम दर्ज की गई। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों व्यापारियों ने कथित तौर पर उस घी को खरीदा था, जिसे ठेकेदार एसएस बिनु ने सबरीमाला मंदिर पहुंचाने के बजाय दूसरी जगह भेज दिया था। बिनु को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के साथ हुए अनुबंध के तहत डेयरी से सबरीमाला मंदिर तक मिल्मा का घी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी।मिल्मा, केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (केसीएमएमएफ) का ब्रांड है। पिछले सबरीमाला तीर्थयात्रा सीजन के दौरान मंदिर में घी की आपूर्ति का ठेका इसी ब्रांड को मिला था। वीएसीबी के मुताबिक, आरोप है कि बिनु ने मंदिर के लिए भेजे जाने वाले घी की खेप सबरीमाला पहुंचाने के बजाय तमिलनाडु के ओड्डनछत्रम में दोनों व्यापारियों को बेच दी। इस सौदे की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई है।जांच एजेंसी का आरोप है कि दोनों व्यापारियों को जानकारी थी कि घी को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर मंदिर पहुंचाने के बजाय बेचा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, खेप का भुगतान नकद में किया गया, ताकि लेनदेन का कोई रिकॉर्ड न रहे।इससे पहले वीएसीबी ने ठेकेदार एसएस बिनु को गिरफ्तार किया था। उस पर मंदिर के लिए निर्धारित करीब 11 हजार लीटर घी दूसरी जगह भेजने और उसकी जगह कम कीमत वाला उत्पाद देने का आरोप है। इस कथित गड़बड़ी से त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को लगभग 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। जांच एजेंसी ने बोर्ड के कर्मचारी जयलाल को भी गिरफ्तार किया था। वह पिछले तीर्थयात्रा सीजन में सबरीमाला के भंडार में सुपरवाइजर के तौर पर तैनात था।जांच में सामने आया कि सबरीमाला के भंडार में रखे रिकॉर्ड में घी की पूरी मात्रा मंदिर पहुंचने की एंट्री दर्ज थी। हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक, घी की जगह भेजा गया वैकल्पिक उत्पाद भी पूरी मात्रा में मंदिर नहीं पहुंचा था। वीएसीबी का आरोप है कि जयलाल ने बिनु के साथ मिलकर रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टियां कीं, जिनसे यह दिखाया जा सके कि घी की पूरी खेप मंदिर को मिल गई है, जबकि वास्तव में पूरी मात्रा की आपूर्ति नहीं हुई थी।इस मामले में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड का एक अन्य कर्मचारी भी जांच के दायरे में है। आरोप है कि उसने अनियमितताओं में बिनु की मदद की थी और सबरीमाला के भंडार में सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। अधिकारी के मुताबिक, वह अभी फरार है।