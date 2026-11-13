महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और छत्रपति संभाजीनगर के पालक मंत्री संजय शिरसाट के आवास के बाहर गुरुवार देर रात हंगामे और हमले की कोशिश का मामला सामने आया। गोलवाड़ी इलाके में तीन नशे में धुत युवकों ने कथित तौर पर शराब की बोतलें तोड़ीं और सुरक्षाकर्मियों से विवाद के बाद उन्हें मंत्री के बंगले की ओर फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पूछताछ जारी है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया देर रात तक चल रही थी।

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Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Shiv Sena leader and minister Sanjay Shirsat says, "Last night, about three young men arrived in front of my bungalow. All three appeared to be under the influence of an intoxicant. They brandished bottles in front of the security guard stationed at my home, claiming they possessed information regarding the identities of certain individuals. Saying this, they moved toward the house and attempted an assault... The real question is: what exactly is the local police doing? The Police Commissioner’s phone is switched off. No DCP or SP is available... I commend the response of the Director General (DG) of the Maharashtra Police, whom I called in the middle of the night and he assured me of appropriate action... Many such incidents are occurring in this city. Murders are taking place in broad daylight. Several cases of homicide have come to light over the past 8-15 days. It seems that the local Police Commissioner is either indifferent to these incidents or fails to grasp their gravity... I will certainly lodge a formal complaint against the local Police Commissioner with the Chief Minister. Given the current state of law and order in the city, it is imperative that this matter be treated with the utmost seriousness..." (Source: Minister PRO) — ANI (@ANI) November 13, 2026

मंत्री संजय शिरसाट ने आधी रात के करीब एक वीडियो जारी कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच तीन युवक उनके बंगले के पास हंगामा कर रहे थे। तीनों नशे में थे। सुरक्षाकर्मियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने घर की ओर बोतलें फेंक दीं।मंत्री के मुताबिक, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। शुरुआत में तीनों युवक अपने वाहन से गिर गए थे और वहां से चले गए। हालांकि, कुछ देर बाद वे वापस मुख्य गेट पर पहुंच गए। जब सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने कथित तौर पर धौंस दिखाते हुए कहा कि उनकी जेब में "कई ओएसडी (विशेष कार्य अधिकारी) हैं" और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की भी परवाह नहीं की।शुरुआती खबरों में दो सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की बात सामने आई थी। हालांकि, बाद में मंत्री शिरसाट ने स्पष्ट किया कि पुलिस का कोई जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इस दौरान उनके एक पार्टी कार्यकर्ता के नाखून से खरोंच आई थी, जिसे इलाज के लिए भेजा गया। मंत्री के आवास पर सुरक्षा में सेंध का यह दूसरा मामला है। इससे पहले एक युवक चाकू लेकर उनके घर तक पहुंच गया था।मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, "रात लगभग साढ़े दस से पौने ग्यारह बजे के बीच तीन युवक मेरे बंगले के सामने आए। वे नशे की हालत में थे, ऐसा कुल मिलाकर दिखाई दे रहा था। उन्होंने बोतलें फोड़ीं। मेरे जो यहां गार्ड्स थे, उनसे 'कई ओएसडी मेरी जेब में हैं,' इस तरह का बयान देकर घर की ओर आकर हमला करने का प्रयास किया। इस बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है कि किसी समय वे नशे में हों, उन्हें किसी ने कुछ कहा हो, वह अलग बात है। मूल मुद्दा यह है कि यहां की पुलिस आखिर क्या कर रही है? पुलिस कमिश्नर का फोन बंद है, एक भी डीसीपी नहीं है, एक भी एसीपी नहीं है। एक पालकमंत्री के घर पर हमला हो रहा है, अरे, कम से कम उसकी तो सुध लीजिए।शिरसाट ने आरोप लगाया कि शहर में दिनदहाड़े हत्याओं और नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर का तत्काल तबादला करने की मांग की। उनका कहना है कि अधिकारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है।उन्होंने कहा, मुझे छोड़िए, अगर पालक मंत्री के घर पर इस तरह हमला हो रहा है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? मंत्री ने यह भी कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने पुलिस प्रशासन की शिकायत औपचारिक रूप से दर्ज कराएंगे। मंत्री शिरसाट इस घटना और स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आगे की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।