Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   5,675 crore project for 56.75 crore Congress attacks Maharashtra power project demands JPC probe Adani Group

5,675 करोड़ का प्रोजेक्ट 56.75 करोड़ में: महाराष्ट्र पावर प्रोजेक्ट पर कांग्रेस हमलावर, जेपीसी जांच की मांग

Fri, 13 Nov 2026 09:56 AM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई,नई दिल्ली
एएनआई,नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Fri, 13 Nov 2026 09:56 AM IST
सार

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के 1,500 मेगावाट के पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में 99 प्रतिशत की कमी होने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक, पिछले साल 5,675 करोड़ रुपये की मंजूरी पाने वाले इस प्रोजेक्ट की लागत अब एक हलफनामे में महज 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है।

विज्ञापन
5,675 crore project for 56.75 crore Congress attacks Maharashtra power project demands JPC probe Adani Group
जयराम रमेश, कांग्रेस सांसद - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में 1,500 मेगावाट के पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में आई भारी गिरावट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही उन्होंने अडाणी समूह के विस्तार और अलग-अलग क्षेत्रों में कंपनियों तथा सार्वजनिक संपत्तियों पर उसके कब्जे को लेकर कांग्रेस की ओर से संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जांच कराने की मांग दोहराई।
विज्ञापन


विज्ञापन


'मोदानी समूह' के विस्तार पर गंभीर आरोप
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में समाचार लेख का हवाला देते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में अडाणी समूह के विस्तार के साथ कई घोटाले और विवाद जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मार्च 2023 से ही समूह के विकास और उसकी व्यावसायिक गतिविधियों की व्यापक संसदीय जांच की मांग कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मार्च 2023 से JPC जांच की मांग कर रही कांग्रेस
रमेश ने लिखा, “पिछले एक दशक में 'मोदानी समूह' का भारी-भरकम विस्तार कई ऐसे घोटालों की कहानी है, जिनके बारे में विस्तार से दस्तावेज मौजूद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मार्च 2023 से ही इस समूह के विकास और एक के बाद एक कंपनियों, उद्योगों तथा सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के जरिए गहन जांच की मांग कर रही है।”

समाचार पत्र की रिपोर्ट का भी किया जिक्र
उन्होंने आगे कहा, 'अब एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इसी अखबार ने पहले CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़ा मामला भी उजागर किया था। यह वाकई सनसनीखेज है।' 

पावर प्रोजेक्ट की लागत में 99 प्रतिशत की कमी का दावा
इसके बाद रमेश ने महाराष्ट्र में 1,500 मेगावाट के पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में हुए बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल जिस प्रोजेक्ट को 5,675 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, अब एक हलफनामे में उसकी लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है। उनके अनुसार, यह लागत में 99 प्रतिशत की कमी है।

5,675 करोड़ से घटकर 56.75 करोड़ रुपये हुई लागत!
रमेश ने आरोप लगाया, 'मोदानी ने महाराष्ट्र में 1,500 मेगावाट के पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट की लागत को भारी रूप से घटा दिया है। जिस प्रोजेक्ट को पिछले साल 5,675 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी, अब एक हलफनामे में उसकी लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है। यह 99 प्रतिशत की कमी है।'

जयराम रमेश ने बताया बड़े घोटाले का संकेत
लागत में सामने आई इस भारी गिरावट को अविश्वसनीय बताते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि यह एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से अडाणी समूह के कामकाज की JPC जांच कराने की कांग्रेस की मांग और मजबूत हो गई है।


ये भी पढ़ें: पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा: राज्य को 15,600 करोड़ की देंगे सौगात, पिंक मेट्रो से वंदे भारत तक का होगा उद्धाटन

'मोदानी हमेशा बच निकलते हैं'
रमेश ने आरोप लगाया, 'यह अविश्वसनीय है और एक और उदाहरण है कि कैसे 'मोदानी' हमेशा बच निकलते हैं। यह बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है, जिससे इस समूह के कामकाज की JPC जांच कराने की मांग और पुख्ता हो जाती है।'
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed