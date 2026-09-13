पुतिन की यूरोप को दो टूक: यूक्रेन में सेना भेजी तो रूस से सीधा युद्ध, पश्चिम की नीतियों पर भी साधा निशाना

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हालांकि पुतिन ने साफ किया कि उनका देश यूरोपीय देशों को कोई धमकी नहीं दे रहा है, न ही ऐसा करने का कोई इरादा है। रूस के पास यूरोप के साथ किसी भी प्रकार के टकराव का कोई आधार नहीं है।पुतिन ने कहा कि यूरोप में हो रही घटनाएं पश्चिमी देशों की गलत नीतियों का नतीजा हैं। यूरोप की राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक उथल-पुथल के लिए पश्चिमी संभ्रांत वर्ग ही पूरी तरह जिम्मेदार है।अबूधाबी के पि्रंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया। यूएई ने ईरान के साथ मिलकर अधिकतम संयम की अपील वाले बयान का समर्थन किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी पश्चिम एशिया के संकट का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत है।