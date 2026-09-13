फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   PM Modi BRICS Gala Dinner New Delhi Chinese President Xi Jinping Abu Dhabi Crown Prince Skips

ब्रिक्स के गाला डिनर में जिनपिंग नहीं: चीनी राष्ट्रपति, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का रात्रिभोज से किनारा

Sun, 13 Sep 2026 05:41 AM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 13 Sep 2026 05:41 AM IST
सार

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के भव्य रात्रिभोज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद शामिल नहीं हुए।

विज्ञापन
PM Modi BRICS Gala Dinner New Delhi Chinese President Xi Jinping Abu Dhabi Crown Prince Skips
जिनपिंग ने दिल्ली में रात्रिभोज से किनारा किया (फाइल) - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक के बाद शनिवार रात दुनियाभर से आए मेहमानों और नेताओं के लिए आयोजित भव्य रात्रिभोज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

विज्ञापन


कौन-कौन रहे अनुपस्थित और क्यों?
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रात्रिभोज में शामिल न होने का कारण सामने नहीं आया है। हालांकि, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ सूत्रों का अनुमान है कि शी जिनपिंग आराम करने के लिए अपने होटल लौट गए थे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद भी इस भव्य रात्रिभोज में प्रमुख रूप से अनुपस्थित रहे। वह दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद घर (अपने देश) लौट गए थे।
विज्ञापन


रात्रिभोज में कौन-कौन शामिल हुए?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिक्स के अन्य नेता रात्रिभोज में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी तथा असम के हिमंत बिस्वा सरमा जैसे मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री संसद भवन से भारत मंडपम स्थित रात्रिभोज स्थल तक दो बसों में यात्रा करके पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन


खाने की मेज पर क्या था खास?
ब्रिक्स समिट 2026 के मद्देनजर आयोजित रात्रिभोज की व्यंजन सूची में खंडवी मिले-फ्यूइल, खुंब गलौटी, पनीर लबबदार, गुच्ची मार्मिक, गाजर-बीन पोरियल और बाजरा पुलाव शामिल थे। मिष्ठान्न व्यंजन सूची में पुरानी दिल्ली फ्रूट क्रीम के साथ जलेबी और शहतूत फिरनी परोसी गई।


जिनपिंग की दिल्ली से चीन वापसी कब?
गौरतलब है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के नेता तथा कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। शी जिनपिंग शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी की। आज दोपहर करीब 11 बजे जिनपिंग दिल्ली से वापस चीन रवाना हो जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed