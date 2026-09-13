ब्रिक्स के गाला डिनर में जिनपिंग नहीं: चीनी राष्ट्रपति, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का रात्रिभोज से किनारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक के बाद शनिवार रात दुनियाभर से आए मेहमानों और नेताओं के लिए आयोजित भव्य रात्रिभोज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रात्रिभोज में शामिल न होने का कारण सामने नहीं आया है। हालांकि, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ सूत्रों का अनुमान है कि शी जिनपिंग आराम करने के लिए अपने होटल लौट गए थे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद भी इस भव्य रात्रिभोज में प्रमुख रूप से अनुपस्थित रहे। वह दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद घर (अपने देश) लौट गए थे।रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिक्स के अन्य नेता रात्रिभोज में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी तथा असम के हिमंत बिस्वा सरमा जैसे मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री संसद भवन से भारत मंडपम स्थित रात्रिभोज स्थल तक दो बसों में यात्रा करके पहुंचे।ब्रिक्स समिट 2026 के मद्देनजर आयोजित रात्रिभोज की व्यंजन सूची में खंडवी मिले-फ्यूइल, खुंब गलौटी, पनीर लबबदार, गुच्ची मार्मिक, गाजर-बीन पोरियल और बाजरा पुलाव शामिल थे। मिष्ठान्न व्यंजन सूची में पुरानी दिल्ली फ्रूट क्रीम के साथ जलेबी और शहतूत फिरनी परोसी गई।गौरतलब है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के नेता तथा कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। शी जिनपिंग शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी की। आज दोपहर करीब 11 बजे जिनपिंग दिल्ली से वापस चीन रवाना हो जाएंगे।