फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   One in three students considers themselves an outsider of higher education institutions in India

दाखिले और मुकाम के बाद भी अपनापन नहीं: हर तीसरा विद्यार्थी खुद को मानता है बाहरी, उच्च शिक्षण संस्थानों का हाल

Sun, 27 Sep 2026 03:55 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 27 Sep 2026 03:55 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की गठित नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट में उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के बीच तनाव, अकेलेपन, भेदभाव और आर्थिक दबाव की गंभीर तस्वीर सामने आई है। 2.43 लाख विद्यार्थियों के सर्वे में 15% ने गंभीर तनाव और 15% ने बार-बार आत्महत्या के विचार आने की बात कही है। 

विज्ञापन
One in three students considers themselves an outsider of higher education institutions in India
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में हर तीसरा विद्यार्थी परिसर में खुद को बाहरी महसूस करता है। जेईई एडवांस और नीट जैसी कठिन परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुंचने वाले विद्यार्थियों को सीट तो मिल जाती है, लेकिन अव्वल होने का टूटता भ्रम, भाषा, सामाजिक हैसियत, आर्थिक तंगी और भेदभाव उन्हें भीतर से अकेला कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गठित नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार, विद्यार्थियों का यही अकेलापन तनाव और पढ़ाई बीच में छोड़ने की बड़ी वजह बन रहा है। टास्क फोर्स के 2.43 लाख विद्यार्थियों पर किए सर्वे में 15% ने माना कि बीते छह माह में गंभीर तनाव महसूस किया। 15% ने माना कि एक साल में उन्हें बार-बार आत्महत्या के विचार आए। तनाव के चलते 2018 से 2023 के बीच 13,600 विद्यार्थियों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।

विज्ञापन


पिछड़ने और कमजोर होने का भय पड़ रहा भारी
रिपोर्ट बताती है कि शीर्ष संस्थानों में पहुंचने वाला हर विद्यार्थी स्कूल और घर में अव्वल रहा होता है। परिसर में पहली बार उसका सामना ऐसी कक्षा से होता है, जहां सब उसके बराबर या उससे ज्यादा तेज हैं। कठिन पढ़ाई और होड़ में जब वह पिछड़ने लगता है, तो हीनभावना घर करने लगती है। कई विद्यार्थी शिक्षकों से अपनी कमजोरियों पर बात तक नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे सबके सामने कमजोर साबित हो जाएंगे। प्रभाकर कृष्णमूर्ति के 2025 के अध्ययन के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि हाशिये पर रहे सामाजिक समूहों के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला आगे बढ़ने का रास्ता तो खोलता है, लेकिन परिसर में भेदभाव उन्हें पढ़ाई छोड़ने की ओर भी धकेलता है।
विज्ञापन


महाराष्ट्र में आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा
आत्महत्या के मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहां 1,764 मामले दर्ज हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1,060, दिल्ली में 385, हरियाणा में 237, पंजाब में 150, हिमाचल प्रदेश में 74 और उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर में 60-60 मामले सामने आए।
विज्ञापन
विज्ञापन


खुदकुशी के 31.7% मामलों में पारिवारिक कारण
देश में 15 से 29 साल के आयु वर्ग में मौतों की वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि आत्महत्या है। देश में होने वाली कुल आत्महत्याओं में करीब 40% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। परीक्षा में नाकामी से जुड़े मामले 1.2 फीसदी ही हैं। आत्महत्या के सबसे ज्यादा 31.7 फीसदी मामलों में पारिवारिक कारण दर्ज हुए, जबकि बेरोजगारी 1.9% और परीक्षा में असफलता के चलते महज 1.2% मामले सामने आए।

2022 में 1.71 लाख आत्महत्या के मामले, 13,044 विद्यार्थी
वर्ष 2022 में देश में 1.71 लाख आत्महत्या के केस दर्ज हुए। इनमें 13,044 विद्यार्थी थे, यानी कुल मामलों में विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 7.6 फीसदी रही।

पढ़ाई छोड़ने वालों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी सबसे ज्यादा
2018 से 2023 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 9,642, आईआईटी के 3,542 और आईआईएम के 42 विद्यार्थियों ने पढ़ाई बीच में छोड़ी। आईआईटी दिल्ली और खड़गपुर में एससी-एसटी के विद्यार्थियों में पढ़ाई छोड़ने की दर सामान्य वर्ग की तुलना में 318% अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों में 47.6% ने आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ी।


ये भी पढ़ें: ओडिशा में बारिश से तबाही: सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए 70 हजार लोग, नदियां उफान पर, हीराकुंड के 16 गेट खुले

कक्षा नौवीं से ही शुरू हो जाता है दबाव
विद्यार्थियों में गहरे तनाव की जड़ें कक्षा नौ से 12वीं तक पनपती हैं। कोचिंग का थकाने वाला दौर, पूरे समय तैयारी के बाद भी मनचाहे अंक न आना, मानसिक और शारीरिक थकान, घर से दूर होने का अकेलापन, कॉलेज में मिली नई आजादी को न संभाल पाना और माता-पिता का लगातार दबाव विद्यार्थियों के लिए बड़ी चुनौतियां बन रहे हैं। कुछ विद्यार्थी इस दबाव से उबर जाते हैं, जबकि कुछ अवसाद में घिर जाते हैं। समय पर मदद न मिले तो यही तनाव गंभीर संकट में बदल सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed