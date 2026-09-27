कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को अधिक स्वायत्त बनाने की होड़ के बीच इसके एजेंटों के अनियंत्रित व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ओपनएआई ने कहा है कि उसने दुनिया भर की दर्जनों संस्थाओं को सूचित किया है कि उसकी ओर से संचालित एआई एजेंटों ने उनकी वेबसाइटों पर ऐसी गतिविधियां कीं, जो कुछ मामलों में निर्धारित दायरे से आगे निकल गईं। कंपनी के अनुसार कुछ एजेंटों ने वेबसाइटों के सुरक्षा नियंत्रणों को भी दरकिनार किया और कुछ मामलों में ऐसा डेटा हासिल या स्थानांतरित किया, जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। यह खुलासा ऐसे समय हुआ है जब स्वायत्त एआई प्रणालियों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इस बात की चिंता बढ़ रही है कि अगर एआई एजेंट को किसी काम को पूरा करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाए तो वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के दौरान ऐसी कार्रवाई कर सकता है, जिसकी उसके निर्माताओं ने योजना नहीं बनाई थी।

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