फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Assam 22 yr girl death guwahati home stay dead body recovered Police probing love jihad and other angles

असम में युवती की मौत: रात दो बजे मां को फोन पर मारपीट, सांस में तकलीफ की शिकायत की थी, क्या 'लव जिहाद' मामला?

Sun, 27 Sep 2026 02:32 AM IST
ज्योति भास्कर एजेंसी, गुवाहाटी।
एजेंसी, गुवाहाटी। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 27 Sep 2026 02:32 AM IST
सार

असम में 22 साल की युवती की मौत के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक युवती ने रात दो बजे मां को फोन पर मारपीट किए जाने और सांस में तकलीफ की शिकायत की थी। इसमें 'लव जिहाद' का आरोप भी लगा है।

विज्ञापन
Assam 22 yr girl death guwahati home stay dead body recovered Police probing love jihad and other angles
गुवाहाटी के होमस्टे में युवती का शव बरामद - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

असम में गुवाहाटी के बाहरी इलाके अजरा स्थित एक होमस्टे में 22 वर्षीय छात्रा निमिषा ठाकुरिया का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। लड़की के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने निमिषा के दोस्त आशिक अली और होमस्टे के मालिक जयंत साकी को गिरफ्तार कर लिया और होमस्टे को सील कर दिया है।

विज्ञापन

बेहोश युवती को स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए तीन लड़के

पुलिस के मुताबिक, गौहाटी विश्वविद्यालय की छात्रा निमिषा ठाकुरिया अपने दोस्त आशिक अली के साथ होमस्टे में ठहरी थी। शनिवार तड़के तीन युवक निमिषा को बेहोशी की हालत में अजरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। युवती की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन

मुख्य आरोपी खुदकुशी का दावा कर क्या बोला?

डीसीपी (पश्चिम) बोलिन देवरी ने बताया कि मुख्य आरोपी आशिक अली ने दावा किया है कि छात्रा ने छत के पंखे से लटककर आत्महत्या की है। हालांकि, मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे मामला बेहद संदिग्ध हो गया है। आरोपी के दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए गहन जांच जारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

मां से मारपीट और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत, लव जिहाद का एंगल कैसे उभरा

परिवार के अनुसार, घटना की रात करीब 2 बजे निमिषा ने मां को फोन करके बताया था कि उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। स्थानीय लोगों और विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed