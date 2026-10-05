'मिशन अपनों तक' का कमाल: ओडिया टैटू के जरिए 35 साल बाद मिला परिवार, पर क्यों अधूरा रहा प्रमिला का इंतजार?

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बेटे ध्रुव चरण मलिक ने बताया कि वह लगभग 35 साल बाद घर लौटीं, लेकिन अपने पति दीनबंधु से नहीं मिल सकीं, जिनका करीब छह महीने पहले निधन हो गया था। पुलिस ने बताया कि उनके हाथ पर ओडिया लिपि में बने टैटू से पता चला कि वह ओडिशा की रहने वाली हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने उनके परिवार की तलाश शुरू की और उन्हें केंद्रपाड़ा जिले के पट्टमुंडई इलाके में ढूंढ निकाला।हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल 'मिशन अपनों तक' ने प्रमिला को परिवार से मिलाने में मदद की। सरकार के इस मिशन का उद्देश्य बेघर, लापता, और कमजोर लोगों की पहचान करके उन्हें उनके परिवारों से दोबारा मिलावाना है। इस मिशन के तहत स्थानीय अधिकारी स्मृतिका नेगी हिमाचल के धर्मशाला स्थित एक वेलफेयर अफसर के साथ वृद्धाश्रम गईं और प्रमिला से उनके अतीत के बारे में जानकारी जुटाई। हालांकि, प्रमिला की यादें धुंधली थीं, लेकिन उन्हें ओडिशा की कई जगहों के नाम याद थे।टीम को एक अहम सुराग उनके हाथ पर बना टैटू था, जोकि ओडिया भाषा में था। प्रमिला को कटक, ओडिशा के और जगहों के नाम भी याद थे, इससे उनके मूल स्थान की जानकारी मिलने में मदद मिली।उनके अतीत से जुड़ी जानकारी से संबंधित छोटे-छोटे वीडियो 'इंडिया केयर्स' के साथ साझा किए गए। इसके बाद ओडिशा पुलिस ने भी इस मुहिम में शामिल हो गई। ओडिशा में पुलिस अधिकारियों और स्थानीय संपर्कों के जरिए खोज का दायरा और बढ़ाया गया। इसके बाद ओडिशा पुलिस के अमित कुमार मलिक ने इन कड़ियों पर काम किया और प्रमिला के परिवार से जुड़ी जानकारी की पुष्टि करने में मदद मिली। आखिरकार अधिकारी केंद्रपाड़ा में रहने वाले प्रमिला के परिवार तक पहुंच गए।संस्था के रिकॉर्ड के अनुसार, प्रमिला 2011 से 2018 तक हिमाचल प्रदेश के शिमला में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रहीं। इसके बाद उन्हें शिमला के नारी निकेतन में भर्ती कराया गया और बाद में फरवरी 2023 में मंडी जिले के भांगरोटू स्थित वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के बल्ह के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व वाली एक टीम ने ओडिशा पुलिस की मदद से उनकी पहचान और परिवार का पता लगाया। इसके बाद प्रमिला ने ओडिशा लौटने और अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताई।केंद्रपाड़ा एसपी के निर्देश पर, 26 सितंबर को एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई और हिमाचल प्रदेश भेजी गई। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने के बाद, टीम प्रमिला को वापस ओडिशा ले आई। पुलिस ने बताया कि चार अक्तूबर को उन्हें उनके गृहनगर में परिवार से मिलाया गया। एक अधिकारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों के बीच तालमेल से यह मिलन संभव हो पाया और प्रमिला की सुरक्षा व भलाई के लिए इंतजाम किए गए।