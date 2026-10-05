'झोला उठाने का समय जल्दी आ रहा है': महंगी दवाओं को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, क्या लगाए आरोप?

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कांग्रेस ने सोमवार को महंगी दवाओं को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश भर में मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री, नीरो की तरह, अपनी ही धुन में मस्त हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी के लिए 'झोला उठाकर जाने' का समय तेजी से आ रहा है। रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए ये बातें कहीं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अस्पतालों में दवाओं की कीमतों की वजह से मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों की फार्मेसियों के निरीक्षण में दवाओं की खरीद लागत और पैकेजिंग पर छपी अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) के बीच भारी अंतर पाया गया है।