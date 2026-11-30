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सरकार ने दावा किया कि उसने विधेयक पारित कराने के लिए 371 सांसद जुटा लिए हैं। हालांकि पार्टियों की ओर से किए गए एलान के अनुसार यह संख्या 360 तक ही जाती दिख रही है, जो विधेयकों को पारित कराने के लिए पर्याप्त है।संसद में एक-एक सांसद की उपस्थिति दर्ज कराने व मतदान में चूक की हर गुंजाइश खत्म करने के लिए रविवार को एनडीए मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। सांसदों को समूहों में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ डिनर के दौरान मतदान के गुर बताए गए। पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत 30 सांसदों के साथ बैठक की। पीएम ने बैठक के बाद एक्स पर कहा कि भाजपा संसदीय दल की कार्यकारी समिति के साथ सार्थक बातचीत हुई।लोकसभा में सोमवार व मंगलवार को बहस के बाद विधेयकों पर मतदान होगा। बुधवार को बिल राज्यसभा में पेश होगा और अगले दिन मतदान होगा।एक-एक सांसद की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए 30 से 40 सांसदों का समूह बना कर पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव समेत दस केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों के यहां डिनर में सांसदों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई। इन्हीं मंत्रियों को अपने अपने सांसदों को सदन में पहुंचाने की भी जिम्मेदारी दी गई है।विशेष सत्र की घोषणा के बाद महज 72 घंटे में छह दलों के बदले रुख ने विपक्ष की रणनीति को धराशाई कर दिया। डीएमके, एनसीपी-शरद, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, झामुमो और असम की यूपीपीएल ने या तो परिसीमन का समर्थन कर दिया है या इंतजार करो की बात कही है।बीआरएस के पास अभी लोकसभा में कोई सांसद नहीं है लेकिन राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। वहीं, अन्य पांच दलों के पास कुल 38 सदस्य हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने पिछली बार भी सरकार का साथ दिया था।पक्ष में 355 : भाजपा 241, एनडीए सहयोगी 80, द्रमुक 22, एनसीपी-शरद 08, वाईएसआरसीपी 04विरोध में (175) : कांग्रेस 98, सपा 37, इंडिया गठबंधन के अन्य दल 37...आप-3 संशय में।अनिर्णित (8) : झामुमो-3, पक्ष में जा सकते हैं। एआईएमआईएम-1, एएसपी-1, रालोपा-1, भारत आदिवासी पार्टी 1, अनिर्णित निर्दलीय सरबजीत सिंह खालसा 1। जेल में: अमृतपाल सिंह व इंजीनियर राशिद।उत्तर और दक्षिण के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस के बीच परिसीमन के मुद्दे ने दक्षिण भारत के सियासी स्वरूप में बड़ा बदलाव कर दिया है। दक्षिण की छह प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्रमुक, भारत राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जन सेना पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) ने बिल का समर्थन किया है। इन पार्टियों के समर्थन के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश के कुल 129 निर्वाचित सांसदों में से 76 सांसद केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।पांच दक्षिणी राज्यों के 59 फीसदी सांसद परिसीमन के समर्थन में हैं। खास बात यह भी है कि उत्तर भारत के भी 59 फीसदी सांसद बिल के साथ हैं। परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों में आशंका थी कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद संसद में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो जाएगी। हालांकि, सीटों के समानुपातिक बंटवारे पर वह सहमत हो गए।उत्तर भारत : कुल सीटें : 177समर्थन में : 105 (59%)उत्तर प्रदेश (80), बिहार (40), राजस्थान (25), हरियाणा (10), पंजाब (13), उत्तराखंड (5), हिमाचल प्रदेश (4) n केंद्र शासित -14 : दिल्ली (7), जम्मू और कश्मीर (5), चंडीगढ़ (1), लद्दाख (1)समर्थन में : 58 (73%)महाराष्ट्र (48), गुजरात (26), गोवा (2) n केंद्र शासित-2 : दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीवसमर्थन में : 76 (59%)कर्नाटक (28), आंध्र प्रदेश (25), तेलंगाना (17), तमिलनाडु (39), केरल (20) n केंद्र शासित-3 : पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबारसमर्थन में : 38 (95%)मध्य प्रदेश (29), छत्तीसगढ़ (11)कुल सीटें : 102समर्थन में : 78 (68%)पश्चिम बंगाल (42), ओडिशा (21), झारखंड (14)असम (14), त्रिपुरा (2), मेघालय (2), मणिपुर (2), अरुणाचल प्रदेश (2), नगालैंड (1), मिजोरम (1), सिक्किम (1)