ओडिशा: गणेश विसर्जन के दौरान डीजे की तेज आवाज से स्लैब गिरा; एक की मौत, नौ घायल; भूस्खलन के बाद छह ट्रेन रद्द

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ओडिशा के खुर्दा जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज आवाज में बज रहे डीजे से पैदा हुए कंपन के कारण एक मकान का कंक्रीट स्लैब गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार रात जटनी इलाके में हुई। मृतक की पहचान चिंटू बारिक (30) के रूप में हुई है। घायलों में से तीन को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि अन्य घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।