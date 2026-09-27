महाराष्ट्र में सूखे का संकट गहराया: चारे के लिए सोयाबीन के सूखे डंठल जुटा रहे किसान, राहत पर सियासत तेज

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महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के बीच किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लातूर के उदगीर तहसील में बारिश की कमी के कारण सोयाबीन की फसल सूख गई है। अब कई किसान फसल से कमाई की उम्मीद छोड़कर उसके सूखे डंठल इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि उन्हें मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। किसानों के सामने हरे और सूखे दोनों तरह के चारे की कमी की समस्या खड़ी हो गई है। सीमांत किसान दिलीप राठौड़ ने कहा कि सोयाबीन की फसल से कमाई की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में खेत में फसल छोड़ने के बजाय वह उसके डंठल इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि कम से कम कुछ और दिनों तक मवेशियों को जिंदा रखा जा सके। किसानों का कहना है कि सरकार ने कई इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन प्रति हेक्टेयर मिलने वाली सहायता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।