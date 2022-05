{"_id":"6276e9099e4d9a6a793962a4","slug":"ngt-imposes-over-rs-41-crore-fine-on-singareni-collieries-company-limited-in-telangana","type":"story","status":"publish","title_hn":"एनजीटी: सरकारी कंपनी सिंगरेनी कोलरीज पर लगाया 41.21 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण मंजूरी शर्तों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 08 May 2022 03:17 AM IST