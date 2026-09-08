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न्यूज डायरी: पीएम गुजरात-महाराष्ट्र को देंगे 35 हजार करोड़ की सौगात; भारतवंशी वैज्ञानिक को अमेरिका में सम्मान

Tue, 08 Sep 2026 09:13 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 08 Sep 2026 09:13 AM IST
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National Updates 8th Sept PM Modi In Gujarat north east west south politics crime education and other news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे के तहत करीब 35 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम इस दौरान ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम वडोदरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे।
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डॉ. मरेडिया खाद्य सुरक्षा के लिए सम्मानित होंगे
गुजरात के छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मे भारतीय-अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉ. करीम मरेडिया को प्रतिष्ठित बोरलॉग का कास्ट कम्युनिकेशन अवार्ड मिलेगा। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग की याद में दिया जाता है। काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) की ओर से उन्हें यह सम्मान 10 दिसंबर को वाशिंगटन स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में दिया जाएगा।
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एसआईआर...पद्मश्री हरेकला हजब्बा को नोटिस
पद्म श्री सम्मानित और साक्षरता कार्यकर्ता हरेकला हजब्बा को कर्नाटक में जारी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम से जुड़ी विसंगति को लेकर चुनावी नोटिस मिला है। सूत्रों के मुताबिक, 2002 की सूची में उनका नाम हजब्बा दर्ज था, जबकि आधिकारिक दस्तावेजों में उनका पूरा नाम हरेकला हजब्बा दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग की नियमित सत्यापन प्रक्रिया के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनके घर पहुंचकर नोटिस सौंपा। 

राज्यों के मंत्रियों से सीधे संवाद पर पीएम मोदी का जोर
केंद्रीय मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर आकलन के लिए राज्यों के मंत्रियों के साथ भी सीधा संवाद करेंगे। दरअसल केंद्रीय योजनाओं को तेजी से लागू करने और इसके क्रियान्वयन की राह में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर करने की यह कवायद है। सरकार की कोशिश है कि ऐसी बैठकों में विपक्षशासित राज्यों के मंत्रियों को भी शामिल किया जाए। यह विचार हाल ही में भाजपा मुख्यालय में जल संशाधन कार्यशाला में सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री ने राजगशासित राज्यों के 25 मंत्रियों को संबोधित किया था। इससे पहले जलशक्ति मंत्रालयों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के संबंधित मंत्रियों के साथ संवाद किया था। 
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