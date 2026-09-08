न्यूज डायरी: पीएम गुजरात-महाराष्ट्र को देंगे 35 हजार करोड़ की सौगात; भारतवंशी वैज्ञानिक को अमेरिका में सम्मान

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डॉ. मरेडिया खाद्य सुरक्षा के लिए सम्मानित होंगे

गुजरात के छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मे भारतीय-अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉ. करीम मरेडिया को प्रतिष्ठित बोरलॉग का कास्ट कम्युनिकेशन अवार्ड मिलेगा। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग की याद में दिया जाता है। काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) की ओर से उन्हें यह सम्मान 10 दिसंबर को वाशिंगटन स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में दिया जाएगा। विज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे के तहत करीब 35 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम इस दौरान ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम वडोदरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे।

एसआईआर...पद्मश्री हरेकला हजब्बा को नोटिस

पद्म श्री सम्मानित और साक्षरता कार्यकर्ता हरेकला हजब्बा को कर्नाटक में जारी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम से जुड़ी विसंगति को लेकर चुनावी नोटिस मिला है। सूत्रों के मुताबिक, 2002 की सूची में उनका नाम हजब्बा दर्ज था, जबकि आधिकारिक दस्तावेजों में उनका पूरा नाम हरेकला हजब्बा दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग की नियमित सत्यापन प्रक्रिया के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनके घर पहुंचकर नोटिस सौंपा।