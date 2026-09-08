शोर रोकने निकले थे विक्रम, लौटकर नहीं आए: दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार की पीट-पीटकर हत्या, आखिर हुआ क्या?

विज्ञापन

विक्रम ने घर के बाहर शोर-शराबे पर आपत्ति जताई थी। शराब पीने का विरोध करने के बाद विवाद बढ़ने का आरोप है।

मारपीट में विक्रम को गंभीर चोटें आईं। अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, विक्रम अपने घर के सामने हो रहे शोर-शराबे से परेशान थे। वहां डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारी मौजूद थे। आरोप है कि वहां शराब भी पी जा रही थी। विक्रम ने शोर और शराब पीने का विरोध किया। इसके बाद बात बढ़ गई और उन पर हमला कर दिया गया। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि पुलिस को विक्रम से मारपीट की पीसीआर कॉल मिली थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि विक्रम पर हमला करने वालों में डिलीवरी कर्मी और ढाबा कर्मचारी शामिल थे।सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस ने मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें भरत कुमार, प्रमोद, रमजान खान, दीपांशु, मोहन विश्वकर्मा, विजय और मन्नू शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 36 साल के बीच है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी अलग-अलग ढाबों और फूड स्टॉल पर काम करते हैं। मामले की जांच अभी जारी है।सी. विक्रम सिंह मणिपुर के वेस्टर्न म्यूजिक क्षेत्र में जाना-पहचाना नाम थे। वह गिटार बजाते थे और कई बैंड के साथ काम कर चुके थे। विक्रम ने अल्ट्रा वाइर्स, फीनिक्स और ईस्टर्न डार्क जैसे बैंड के साथ गिटार बजाया था। वह मशहूर मणिपुरी गायिका चोंगथम कमला के सबसे बड़े बेटे थे। विक्रम लंबे समय से किलोकरी में रह रहे थे। वह मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उनकी मौत के बाद पूर्वोत्तर के संगठनों ने घटना पर दुख और विरोध जताया है।दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सोसाइटी ने विक्रम की मौत पर दुख जताया। संगठन ने घटना को बेमतलब की हिंसा बताया। साथ ही अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की अपील की गई। संगठन ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग भी की। वहीं, पूर्वोत्तर के संगठनों ने घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। फिलहाल पुलिस सात गिरफ्तार आरोपियों और हिरासत में लिए गए नाबालिग से जुड़े मामले की जांच कर रही है।