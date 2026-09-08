महाराष्ट्र: 95.7% नंबर, फिर भी सपना रह गया अधूरा; जानें ठाणे के 17 वर्षीय छात्र ने क्यों दी जान

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 12वीं साइंस की परीक्षा में 95.7% अंक हासिल करने वाले 17 वर्षीय छात्र ने अपनी पसंद के उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला नहीं मिल पाने के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, छात्र ठाणे के घोड़बंदर रोड स्थित हीरानंदानी एस्टेट के एक पॉश हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अपने परिवार के साथ रहता था।

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