News Updates: झारखंड परीक्षा गड़बड़ी मामले में दो और गिरफ्तार; गोवा में धर्मांतरण विरोधी बिल मंजूर
झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के रोहतास निवासी सोमांश प्रकाश और वैशाली निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है। दोनों वर्तमान में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रह रहे थे। सीआईडी के मुताबिक, दोनों JSSC-CGL परीक्षा के संचालन से जुड़े थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 में 21 और 22 सितंबर 2024 को कथित अनियमितताओं की जांच एसआईटी कर रही है। इससे पहले सीआईडी ने मामले में मुख्य आरोपी अभय तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी को गिरफ्तार किया था। अभय तिवारी उस समय गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में तैनात था। उसे 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसकी पत्नी और भाई की गिरफ्तारी 18 अगस्त को हुई थी।
गोवा विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल मंजूर
पणजी। गोवा कैबिनेट ने जबरन या अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित ‘गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन्स ऑफ रिलिजन बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 31 अगस्त से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया, प्रस्तावित कानून में दोषियों को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, कम से कम 50 हजार का जुर्माना और पीड़ित को अधिकतम 5 लाख रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान प्रस्तावित है। वहीं, जबरन धर्मांतरण में शामिल हिंदू पुजारी और मुस्लिम धर्मगुरु को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।