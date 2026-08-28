कांग्रेस: 'सरकार सभी दलों के साथ साझा करे परिसीमन प्रस्ताव', खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी; क्या-क्या कहा?

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिसीमन के लिए सरकार के प्रस्तावों को सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा करने की अपील की है। साथ ही लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या में अगले 25 साल तक बदलाव न करने और 2029 के चुनावों से महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किये जाने की मांग की।