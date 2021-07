Live: मुंबई में भारी बारिश से कई इलाके और सड़कें तालाब में तब्दील, ट्रेनें थमीं

महाराष्ट्र की राजधानी मुबंई के कई इलाकों में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने शहर में अगले 24 घंटों के लिए अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं वडाला क्षेत्र में भारी बारिश से सड़क पर पानी जमा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 18 घंटे के दौरान मुंबई शहर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी से बुहत भारी बारिश के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।



चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन में भारी जल जमाव

मुंबई में आज सुबह से तेज बारिश के कारण चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन के निकट ट्रैक पर भारी जल जमाव हो गया है। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

