'कश्मीर संकट बढ़ाने में थी भूमिका': भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए रॉ के पूर्व प्रमुख दुलत, BJP भड़की

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय खुफिया एजेंसी 'रिसर्च एंड एनेलेसिस विंग ' (RAW) के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत भी इसमें शामिल हुए। इसे लेकर भाजपा ने दुलत को निशाने पर लिया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि दुलत ने कश्मीर संकट को यादगार बनाने का काम किया था।

Controversial former RAW chief AS Dulat joined Rahul Gandhi’s Bharat Jodo Yatra. No one ever accused Dulat of being committed either to his job or the country he was meant to serve, supped with secessionists and Pakistan’s deep state and has a monumental role in Kashmir fiasco… pic.twitter.com/b57C3nUaTK