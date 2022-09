Gujarat : वडोदरा में केजरीवाल के सामने गूंजा ‘मोदी-मोदी‘, बाद में समर्थकों ने लगाए ये नारे, देखें वीडियो

आगामी कुछ माहों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसे देखते हुए विभिन्न दलों के नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं। आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जब वडोदरा पहुंचे तो एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने ‘मोदी मोदी‘ के नारे लगाए। इससे दिल्ली के सीएम केजरीवाल थोड़े असहज हो गए, हालांकि बाद में वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए।

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal greeted with ‘Modi-Modi’ chants in Vadodara, Gujarat…later ‘Kejriwal-Kejriwal’ chants also heard. pic.twitter.com/dr8HB5Hw2q