CBI-ED के दुरुपयोग के पीछे मोदी नहीं : ममता जी ही बताएंगी..., टीएमसी ने सवालों से झाड़ा पल्ला

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सोमवार को राज्य विधानसभा में दिए गए बयान से कयासबाजी शुरू हो गई है। बनर्जी ने बंगाल में सीबीआई व ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ विधानसभा में पारित प्रस्ताव के पूर्व चर्चा में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पीएम नरेंद्र मोदी इस सबके पीछे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को यह 'क्लीनचिट' क्यों दी? इससे पहले बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ की थी, आखिर वे कहना क्या चाहती हैं? बनर्जी के बयानों के निहितार्थ पर जब आज टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने किनारा कर लिया।

#WATCH | TMC MP Saugata Roy says, "WB Assembly passed resolution y'day that CBI-ED being misused. CM had said, she thinks that CBI-ED actions aren't being taken under PM's direction but under provocation by other BJP people. Only she could say what is its political significance." pic.twitter.com/Aq7oHfgBgO