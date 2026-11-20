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वाईएसआरसीपी के राज्य कार्यालय के अनुसार, यह घटना तब हुई जब अविनाश रेड्डी नामांकन प्रक्रिया के दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने जा रहे थे। पार्टी का आरोप है कि टीडीपी एसएलसी रवि के नेतृत्व में टीडीपी समर्थकों ने सांसद के काफिले पर पत्थर और डंडों से हमला किया, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया।वाईएसआरसीपी ने यह भी दावा किया कि हमले के दौरान काफिले पर पेट्रोल बम फेंके गए। एक बयान में, पार्टी ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक निर्वाचित सांसद पर हुए कथित हमले की निंदा की और चुनाव प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों तथा पार्टी प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया कि यह घटना नामांकन प्रक्रिया के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में सत्ताधारी गठबंधन की विफलता को दिखाती है। पार्टी का दावा है कि राजनीतिक डराने-धमकाने और हिंसा के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है।पार्टी ने आगे कहा कि उम्मीदवारों को बिना किसी धमकी या दबाव के अपना नामांकन दाखिल करने और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए।इससे पहले, 1 नवंबर को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के कडापा से सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में चल रहे शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान कई मतदान केंद्रों पर हिंसा हुई और मतदान में गड़बड़ियां की गईं। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के एजेंटों पर आम मतदाताओं की जगह खुद वोट डालने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा, 'आज सुबह नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान शुरू हुआ। हर मतदान केंद्र पर हिंसा हो रही है। टीडीपी के एजेंट मतदाताओं से पर्ची छीन रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल रहे हैं और उनकी जगह खुद वोट डाल रहे हैं।' इस बीच, वाईएसआरसीपी की पोलिंग एजेंट सुनीता पुलिवेंदुला ने आरोप लगाया कि उनके एजेंटों को मतदान केंद्रों के अंदर जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।