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उनके परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह ने बताया कि पश्चिमी इंफाल जिले की पटसोई विधानसभा सीट से विधायक सपम कुंजकेश्वर सिंह को लोग प्यार से 'केबा' के नाम से जानते थे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए काम किया।मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने विधायक के निधन पर शोक जताया और उनके योगदान को याद किया।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "माननीय विधायक सपम कुंजकेश्वर सिंह के असामयिक निधन से बेहद दुखी हूं। उन्होंने शुक्रवार सुबह नई दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली।उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के प्रति उनकी समर्पित सेवा और मणिपुर के लिए उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। विधायक के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को इंफाल लाए जाने की संभावना है।सपम कुंजकेश्वर सिंह पहली बार 2007 में पश्चिमी इंफाल जिले की पटसोई विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2022 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में जगह बनाई।