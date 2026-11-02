गुजरात: अंधविश्वास की बलि चढ़ा मासूम, पिता ने देवी की वेदी पर सिर पटक उतारा मौत के घाट; शव के पास सोता रहा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घटना रविवार रात साणंद तालुका के विंछिया गांव में हुई। आरोपी की पहचान नरेश पटेल के रूप में हुई है। वह खेतिहर मजदूर है। साणंद पुलिस थाने के निरीक्षक जयप्रकाश चौहान के मुताबिक, घटना के समय नरेश घर पर अपने बेटे के साथ था। उसकी पत्नी भारतीबेन उससे झगड़े के बाद अपने मायके चली गई थी।पुलिस के अनुसार, भारतीबेन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। महिला ने बताया कि रविवार रात एक पड़ोसी ने फोन कर उसे घटना की जानकारी दी। वह रात करीब 9:30 बजे गांव पहुंची तो बेटे करण का खून से लथपथ शव चारपाई पर पड़ा था। उसके माथे पर चोट का निशान था। आरोपी भी उसी चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके कपड़ों पर खून लगा था।शिकायत के मुताबिक, जब भारतीबेन ने पति से बेटे की मौत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने देवी की वेदी पर अपने इकलौते बेटे की बलि दे दी है। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसके पिता देवी के 'भुवा' थे और उनके बाद उसने यह भूमिका संभाली थी। उसने बेटे की बलि इसलिए दी, ताकि उसके बाद परिवार में कोई भी 'भुवा' न बने। 'भुवा' पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, जिसे स्थानीय समुदाय देवी-देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ मानता है।महिला ने आरोप लगाया कि नरेश ने बच्चे के पैर पकड़कर उसे घर में देवी की वेदी के सामने दो से तीन बार जमीन पर पटका। इसके बाद उसने डंडे से उसके सिर पर वार किया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस निरीक्षक जयप्रकाश चौहान ने बताया कि आरोपी गंभीर रूप से मानसिक रूप से परेशान है। पत्नी से विवाद के बाद वह मायके चली गई थी। बेटे की पढ़ाई के कारण उसने बच्चे को पति के पास ही छोड़ दिया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जा रही है।