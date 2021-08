विपक्ष की बैठक : सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक शुरू, 19 दलों के नेता शामिल

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को विपक्षी दलों के नेताओं व विपक्ष शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में देश के राजनीतिक हालात व विपक्ष की भावी रणनीति पर चर्चा की उम्मीद है। बैठक शाम साढ़े चार बजे शुरू हुई।

Meeting of Congress interim chief Sonia Gandhi with Opposition leaders, via video conferencing, begins.



(File photo) pic.twitter.com/jKt5rDZ7wh