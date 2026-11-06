'जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे': पीएम मोदी की धनतेरस पर शुभकामनाएं; यूपी के सीएम योगी ने क्या प्रार्थना की?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के जीवन में समृद्धि, खुशहाली, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भगवान धन्वन्तरि से सभी पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि हर घर में उत्साह और खुशी बनी रहेगी।