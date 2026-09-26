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मान के मुनाफे अभियान: मान सरकार के कामों को घर-घर पहुंचा रही आप, नेताओं ने गिनाए सरकार के काम

Sat, 26 Sep 2026 10:15 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राहुल कुमार Updated Sat, 26 Sep 2026 10:15 PM IST
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'Mann Ke Munafe' Campaign: AAP taking the Mann government's achievements to every household
सीएम भगवंत मान - फोटो : अमर उजाला

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने शुक्रवार को ‘मान के मुनाफे’ पहल के तहत घर-घर प्रचार अभियान जारी रखा। इस दौरान विधायकों और क्षेत्र प्रभारियों ने कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संपर्क किया और भगवंत मान सरकार के साढ़े चार साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड उनके घरों तक पहुंचाया।

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 कई विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं ने किया जनसंपर्क
विधायक फौजा सिंह सरारी ने गुरुहरसहाय, विधायक एडवोकेट रजनीश दहिया ने फिरोजपुर ग्रामीण और विधायक दिनेश चड्ढा ने रूपनगर में घर-घर जाकर प्रचार किया। विधायक मदन लाल बग्गा ने लुधियाना उत्तरी में अभियान की अगुवाई की, जबकि विधायक गुरिंदर सिंह गारी ने अमलोह में लोगों से संपर्क किया।
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शाहकोट में क्षेत्र प्रभारी बलबीर सिंह पाला जलालपुरिया ने लोगों से मुलाकात की। वहीं, विधायक संतोष कटारिया ने बलाचौर, विधायक जीवनजोत कौर ने अमृतसर पूर्वी, क्षेत्र प्रभारी परमिंदर सिंह गोल्डी ने खरड़ और विधायक करमबीर सिंह घुम्मण ने दसूहा में प्रचार अभियान चलाया।
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मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं की जानकारी दी
घर-घर प्रचार के दौरान आप नेताओं ने भगवंत मान सरकार के तहत आम परिवारों को मिले लाभों का जिक्र किया। इनमें मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक, मुफ्त शिक्षा और मां-बेटी सम्मान योजना शामिल हैं। नेताओं ने लोगों से रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सरकार की ओर से किए गए कामों पर भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से पंजाब के परिवारों को सीधे लाभ मिला है।

‘चुनाव प्रचार नहीं, कामों को बताने का प्रयास’
आप नेताओं ने कहा कि ‘मान के मुनाफे’ अभियान कोई चुनाव प्रचार नहीं है, बल्कि पिछले साढ़े चार साल में भगवंत मान सरकार की ओर से किए गए कामों को लोगों के सामने रखने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली से अधिकतर घरों के बिजली बिल शून्य आने से परिवारों को फायदा हुआ है। वहीं, आम आदमी क्लिनिकों के जरिये स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है और सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मजबूत किया गया है।

महिलाओं और परिवारों के लिए योजनाओं का भी जिक्र
आप नेताओं ने मां-बेटी सम्मान योजना और महिलाओं तथा परिवारों की मदद के लिए शुरू किए गए अन्य कल्याणकारी प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की पहलों से लोगों को ठोस लाभ मिला है और विभिन्न योजनाओं से एक परिवार को मिलने वाला कुल सालाना लाभ 1.82 लाख रुपये तक हो सकता है।


लोगों ने साझा किए योजनाओं से मिले लाभ
अभियान के दौरान लोगों ने आप नेताओं का अपने घरों में स्वागत किया और उनके साथ बातचीत की। लोगों ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड सुना और विभिन्न योजनाओं से मिले लाभों के बारे में अपने विचार साझा किए। प्रचार के दौरान लोगों ने भगवंत मान सरकार के कामों के प्रति समर्थन जताया और कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार पंजाब के लिए अपना काम जारी रखे। आप नेताओं ने कहा कि मान के मुनाफे अभियान पंजाब के अन्य घरों तक भी पहुंचाया जाएगा। इसके तहत सरकार के साढ़े चार साल के रिपोर्ट कार्ड को सीधे लोगों तक पहुंचाने और जनहित शासन तथा पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों की राजनीति के फर्क को सामने रखने की बात कही गई है।

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