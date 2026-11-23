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ईडी ने सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए यह जानकारी दी। यह कार्रवाई M/s रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब लिमिटेड (RTSCL), M/s सिट्रस चेक इन्स लिमिटेड (CCIL) और इनसे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ की गई है।जांच एजेंसी के मुताबिक, इन कंपनियों पर लंबी अवधि की हॉलिडे मेंबरशिप और निवेश योजनाओं के जरिए आम लोगों को ठगने का आरोप है। कंपनियां लोगों को आकर्षक रिटर्न और छुट्टियां बिताने से जुड़े कई फायदे देने का वादा करती थीं। इन वादों के आधार पर लोगों से निवेश कराया गया।ईडी ने बताया कि इस मामले में अब तक की जांच के आधार पर करीब 556.72 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। एजेंसी की यह कार्रवाई कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में की गई है।