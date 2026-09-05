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Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Wrestler Suicide: National-Level Wrestler Dies, Husband and In-Laws Face Harassment Allegations

अपनों से ही हार गई थी पहलवान अश्विनी: पिता के बयान से आया नया मोड़, बताया बेटी ने क्यों उठाया खौफनाक कदम?

Sat, 05 Sep 2026 08:43 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 05 Sep 2026 08:43 AM IST
सार

राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली एक पहलवान मां की जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक तरीके से हुआ। धाराशिव में शुक्रवार महिला ने अपने तीन छोटे बच्चों के साथ खाई में छलांग लगा दी थी, जिसमें उसके बेटे और एक बेटी की मौत हो गई। दूसरी बेटी गंभीर है। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस जांच के दौरान पहलवान अश्निनी के पिता के बयान से मामले में नया खुलासा हुआ है। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं...
 

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Maharashtra Wrestler Suicide: National-Level Wrestler Dies, Husband and In-Laws Face Harassment Allegations
महिला पहलवान ने की आत्महत्या - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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जिस मां ने खेल के मैदान में हर मुश्किल से लड़कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई, वही जिंदगी की जंग में अपनों के सामने हार गई। महाराष्ट्र के धाराशिव में 30 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की पहलवान अश्वनी पॉल ने अपने बच्चों सहित खाई में कूदकर शुक्रवार को आत्महत्या कर ली थी। इसमें उसके पांच साल के बेटे और दो साल की एक बेटी की भी जान चली गई, जबकि दूसरी नन्ही बेटी जिंदगी के लिए जूझ रही है। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ। अश्वनी के पिता ने पति और ससुराल वालों पर पैसों, सोने और ऑटो रिक्शा के लिए कथित प्रताड़ना का आरोप  लगाया है।

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