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महाराष्ट्र अपडेट्स: पुणे में मातृत्व अवकाश पर गई जॉब, वेतन मिलेगा; गढ़चिरौली में सुरक्षाबलों पर हमले की साजिश

Sat, 07 Nov 2026 08:18 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 07 Nov 2026 08:18 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म कैनवा में छंटनी के दौरान मातृत्व अवकाश पर चल रहीं पुणे की श्रद्धा खुल्ले की नौकरी भी चली गई। कंपनी में 2023 में शामिल हुईं श्रद्धा ने वीडियो साझा कर बताया कि नौकरी जाने के बावजूद कंपनी उन्हें 6 महीने का अग्रिम वेतन देगी। इसके अलावा एक साल का लिंक्डइन प्रीमियम, 12 माह का स्वास्थ्य बीमा, करियर कोचिंग और इंटरव्यू की तैयारी में मदद मिलेगी। कंपनी ने कर्मचारियों को लैपटॉप अपने पास रखने व कारोबार शुरू करने के इच्छुक लोगों को 10 हजार डॉलर की सहायता देने का भी एलान किया है। कैनवा ने हाल ही में पुनर्गठन के तहत 1,271 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है।

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सुरक्षाबलों पर हमले की साजिश, गढ़चिरौली में विस्फोटक जब्त

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने माओवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम करते हुए जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक और संदिग्ध सामग्री बरामद की है। पुलिस के मुताबिक, इन विस्फोटकों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमले के लिए किया जाना था। कार्रवाई चार नवंबर को गरापत्ती के तव्वे जंगल में सूचना पर की गई।  तलाशी के दौरान 11 प्रेशर कुकर, कॉर्टेक्स तार के तीन बंडल, करीब तीन किलो बारूद और चार डेटोनेटर मिले। इसके अलावा 12 वोल्ट की बैटरी, 250 ग्राम पटाखे का बारूद, चार स्टील कंटेनर, तार के आठ बंडल जब्त किया गया। 

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