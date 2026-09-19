जूते के सोल में छिपाया महाराष्ट्र टीईटी का पेपर: ₹8 हजार में हुआ सौदा, आगरा प्रेस से ऐसे निकला प्रश्नपत्र

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चार्जशीट में कुल 18 आरोपियों को शामिल किया गया है जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने कोचिंग क्लास के पूर्व शिक्षक बिजेन्द्र गुप्ता को मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक जांच में प्रश्नपत्र को प्रिटिंग प्रेस से बाहर निकालने के बाद उसे आगे पहुंचाने के साथ ही रकम की लेनदेन की कड़ी भी सामने आई है। चार्जशीट के अनुसार टीईटी का प्रश्नपत्र आगरा स्थित माहिम पैट्रन प्रा. लि. कंपनी में छापा जा रहा था। आरोप है कि प्रेस में मौजूद दो कर्मचारियों में से एक ने प्रश्नपत्र के सेट को अपने जूते की इनसोल में नीचे छुपाया और प्रेस से बाहर निकल गए।पुलिस का दावा है कि इन कर्मचारियों को प्रश्नपत्र का सेट देने के बदले में बिजेन्द्र गुप्ता ने 8 हजार रुपए में दिए थे। जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग तब मिला जब लीक हुआ प्रश्नपत्र बिहार में गुप्ता के एक रिश्तेदार के घर से बरामद किया गया। पुलिस ने बिजेन्द्र गुप्ता के रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आरोपियों के बीच आर्थिक लेनदेन को भी पुलिस ने अहम साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है।डीसीपी पवन बनसोड ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आगे की जांच के आधार पर पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा 28 जून को आयोजित की गई थी लेकिन परीक्षा के दो दिन पहले ही पेपर लीक का मामला सामने आ गया।आगरा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आगरा प्रेस के कर्मचारी खराब प्रिंटिंग वाले पन्नों को डिस्पोज बाॅक्स में संभालकर रखते हैं। इसमें से ही पेपर निकालकर आरोपी कर्मचारियों ने अपने जूतों के सोल में छिपा लिया। बाहर ले जाकर बिहार के आरोपियों को आठ हजार रुपये में बेच दिया था। मुंबई पुलिस ने सोंठ की मंडी स्थित प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी नरेश कुमार, बाबूलाल कुशवाह के अलावा पूर्व कर्मचारी संजय शर्मा को गिरफ्तार किया था। कर्मचारियों ने लीक पेपर बिहार में सोनू सिंह को दिया था। सोनू ने पेपर को मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता को बेच दिया था।आरोपी कर्मचारियों को प्रेस में 12 से 15 हजार रुपये महीना वेतन मिलता था। कर्मचारियों की अलग-अलग जिम्मेदारी होती है। छपाई के दाैरान खराब होने वाले पन्नों को नष्ट कर दिया जाता है। इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। इसी का फायदा आरोपी कर्मचारियों ने उठाया। महाराष्ट्र पेपर लीक की जांच के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है कि आरोपी टीईटी के बाद स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा का पेपर लीक करने वाले थे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए यह परीक्षा 27 सितंबर 2026 को होनी है।