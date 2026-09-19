तेलंगाना में रफ्तार का कहर: गणेश विसर्जन के बाद लौट रहे लोगों की कार दुर्घटनाग्रस्त, चार की मौत

तेलंगाना के हैदराबाद में एनएच -44 पर पलामाकुला गांव के पास शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं, ड्राइवर सबावथ अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए । उन्हें शमशाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यह हादसा कब हुआ?

शमशाबाद पुलिस ने बताया कि यह घटना पलामाकुला गांव के पास हुई है। इनोवा में सवार लोग गणेश विसर्जन के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी यह हादसा हुआ। हादसे में कार सवार चार लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, वाहन चला रहे सबावथ अशोक को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए शमशाबाद के ट्राइडेंट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

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मरने वालों की पहचान केथावत लिम्ब्या (54), उनकी पत्नी केथावत जमुना (45), कट्रावत मानसिंह (48) और केथावत वासरम (45) के तौर पर हुई है। लिम्ब्या, मानसिंह और वासरम बिजनेस करते थे, वहीं, जमुना गृहणी थीं।