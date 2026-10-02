महाराष्ट्र: दिवेआगर में पसरा मातम, समुद्र में आठ छात्रों के डूबने से आलंदी में शोक की लहर; कैसे हुआ था हादसा?

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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में दिवेआगर बीच पर पिकनिक के दौरान समुद्र में डूबने से आठ छात्रों की मौत हो गई। मृत छात्रों की अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान पुणे के पास आलंदी में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मृत छात्रों की उम्र 16 साल के आसपास बताई जा रही है। वे सभी स्थानीय कोचिंग संस्थान 'विनर्स एकेडमी' की तरफ से पिकनिक मनाने गए थे। 11वीं और 12वीं कक्षा के इन छात्रों के शव शुक्रवार सुबह आलंदी लाए गए। वहां रिश्तेदार, दोस्त और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जमा हुए थे। एक स्थानीय निवासी ने कहा, 'इस दुखद घटना ने हम सभी को सदमे में डाल दिया है। छात्रों की मौत पर शोक जताने के लिए स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने शुक्रवार को आलंदी में बंद का आह्वान किया है।'