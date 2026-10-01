केरलम में रक्षक बने भक्षक?: छह लोगों ने लूटी महिला की अस्मत; पुलिस बन होटल में घुसे थे आरोपी, पांच गिरफ्तार

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केरलम में अपने दोस्त के साथ एक लॉज में ठहरी महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी, पुलिसकर्मी बनकर आए और उन्होंने अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाले एक पुरुष और उसकी महिला मित्र ने केएसआरटीसी बस स्टैंड के पास एक लॉज में कमरा लिया था। इस दौरान आरोपियों ने महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था। यह घटना 22 सितंबर की है। पुलिस ने बताया कि छह लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट की। इससे उसके हाथ-पैर टूट गए। इसके बाद उसे तिरुपुर के पास एक अस्पताल के बाहर छोड़ दिया।