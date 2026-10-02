हैदराबाद में टेकऑफ से पहले हड़कंप: किस गलती से बज उठा इमरजेंसी अलार्म? फ्लाइट रुकी; यात्री को विमान से उतारा

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक यात्री को गलती से विमान का इमरजेंसी एग्जिट डोर छूना भारी पड़ गया। घटना के बाद सेंसर अलार्म सक्रिय हो गया और एयरलाइन स्टाफ ने यात्री को विमान से उतार दिया। यह घटना गुरुवार को हुई, जब हैदराबाद से कडपा जाने वाली फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी में थी। पुलिस के मुताबिक, 35 वर्षीय यात्री सीट को ठीक कर रहा था। इसी दौरान उसका हाथ अनजाने में इमरजेंसी एग्जिट डोर के हैंडल पर लग गया।

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अलार्म बजते ही एयरलाइन ने यात्री को उतारा

हैंडल छूने के बाद विमान का सेंसर अलार्म सक्रिय हो गया। स्थिति को देखते हुए एयरलाइन कर्मचारियों ने यात्री को फ्लाइट से उतार दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरजीआईए पुलिस आउटपोस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि यात्री ने जानबूझकर इमरजेंसी एग्जिट खोलने या उसे सक्रिय करने की कोशिश नहीं की थी। उसने अनजाने में हैंडल छू लिया था। विज्ञापन



पूछताछ के बाद बिना केस दर्ज किए छोड़ा

पुलिस ने यात्री से पूछताछ की और घटना के संबंध में उसका लिखित पत्र लिया। जांच में यह स्पष्ट होने के बाद कि इमरजेंसी डोर का हैंडल गलती से छुआ गया था, यात्री को छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया। हैंडल छूने के बाद विमान का सेंसर अलार्म सक्रिय हो गया। स्थिति को देखते हुए एयरलाइन कर्मचारियों ने यात्री को फ्लाइट से उतार दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरजीआईए पुलिस आउटपोस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि यात्री ने जानबूझकर इमरजेंसी एग्जिट खोलने या उसे सक्रिय करने की कोशिश नहीं की थी। उसने अनजाने में हैंडल छू लिया था।पुलिस ने यात्री से पूछताछ की और घटना के संबंध में उसका लिखित पत्र लिया। जांच में यह स्पष्ट होने के बाद कि इमरजेंसी डोर का हैंडल गलती से छुआ गया था, यात्री को छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया।

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